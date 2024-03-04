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02:47, 4 марта 2024Мир

Король Норвегии вернулся из Малайзии после госпитализации

Король Норвегии вернулся из Малайзии на родину после госпитализации
Харальд V

Харальд V. Фото: Reuters

Король Норвегии Харальд V вернулся на родину из Малайзии, где он был госпитализирован из-за инфекции во время отдыха. Об этом сообщается на сайте королевского дворца.

«Его Величество прибыл в Норвегию сегодня вечером», — уточняется в пресс-релизе.

Отмечается, что перелет прошел успешно, состояние здоровья короля улучшается. Монарх будет находиться в норвежской больнице еще несколько дней для проведения обследования и отдыха.

Короля Норвегии госпитализировали во время отпуска в Малайзии 27 февраля. Харальду V 87 лет. Тем не менее он ведет активный образ жизни: в 2016 году он соревновался с командой на чемпионате мира по парусному спорту на озере Онтарио, Торонто.

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      Юлия Мискевич
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