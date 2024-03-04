Корова поймала длинную змею и сжевала ее

The Times of India: в Индии корова съела метрового питона

В Индии корова поймала длинного питона и съела его. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Далтонгандж, штат Джаркханд. По словам хозяина животного Санджая Сингха, змея длиной 1,2 метра загадочным образом проникла в коровник. Когда он зашел в хлев, чтобы покормить корову, то обнаружил, что из ее рта торчит змея. «Я немедленно вытащил оставшуюся часть змеи изо рта коровы. Вскоре я обратился к ветеринару», — рассказал он.

Специалисты выяснили, что корова сжевала питона. Животное некоторое время находилось под наблюдением ветеринаров, и они не выявили у него никаких проблем со здоровьем. Однако один из специалистов предположил, что корова может страдать пикацизмом — непреодолимым желанием есть что-либо необычное и малосъедобное. При таком состоянии животное становится беспокойным и может съесть что угодно.

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