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15:39, 4 марта 2024Из жизни

Корова поймала длинную змею и сжевала ее

The Times of India: в Индии корова съела метрового питона

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

В Индии корова поймала длинного питона и съела его. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Далтонгандж, штат Джаркханд. По словам хозяина животного Санджая Сингха, змея длиной 1,2 метра загадочным образом проникла в коровник. Когда он зашел в хлев, чтобы покормить корову, то обнаружил, что из ее рта торчит змея. «Я немедленно вытащил оставшуюся часть змеи изо рта коровы. Вскоре я обратился к ветеринару», — рассказал он.

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Специалисты выяснили, что корова сжевала питона. Животное некоторое время находилось под наблюдением ветеринаров, и они не выявили у него никаких проблем со здоровьем. Однако один из специалистов предположил, что корова может страдать пикацизмом — непреодолимым желанием есть что-либо необычное и малосъедобное. При таком состоянии животное становится беспокойным и может съесть что угодно.

Ранее сообщалось, что в Канаде дикий олень пробрался на территорию базы отдыха и искупался в общественном бассейне. Животное попало на видео, его снял один из отдыхающих.

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      Алиса Удовик
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