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02:39, 4 марта 2024Мир

Лидер АдГ призвала Шольца уволить угрожавших безопасности ФРГ генералов

Лидер АдГ Хрупалла: Шольц должен уволить угрожавших безопасности ФРГ генералов
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен поручить министру обороны Борису Писториусу уволить военных, которые угрожали безопасности Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Президент ФРГ назначает и освобождает от должности министров, однако исключительно по предложению от федерального канцлера.

Ранее стало известно, что Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ рассматривает возможность признать АдГ экстремисткой партией. Фракции могут присвоить классификацию «безопасная экстремистская инициатива», что позволит ужесточить контроль за ее членами. Деятельность партии хотели проверить еще в 2019 году, а два года спустя ее сочли «вызывающей подозрения».

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      Юлия Мискевич
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