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04:30, 4 марта 2024Ценности

На Неделе моды состоялся показ с голыми моделями в колготках вместо одежды

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Люксовый бренд Saint Laurent выпустил на подиум моделей в колготках вместо одежды. Соответствующие снимки публикует Daily Star.

Модели дефиле, которое состоялось в рамках парижской Недели моды, появились перед публикой в нарядах из колготок. Фотографы запечатлели манекенщиц в топах, платьях и юбках, прозрачная ткань которых демонстрировала их голые тела. Кроме того, дизайнеры повязали на головы девушек тюрбаны из колготок.

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Неделя моды проходит в Париже с 26 февраля по 5 марта.

Жена Канье Уэста регулярно выходил на публике в подобных образах. Например, в июне 2023 года она прошлась по улицам в прозрачных колготках и без обуви. Тогда папарацци сфотографировали Бьяну Цензори в Лос-Анджелесе вместе с мужем в черной футболке и прозрачных колготках, которые демонстрировали ее оголенное тело.

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      Карина Черных
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