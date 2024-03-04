На Украине допустили принудительное выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Минкульт Украины допустил выселение монахов из Киево-Печерской лавры

В Минкульте Украины допустили принудительное выселение монахов, оставшихся на территории Киево-Печерской лавры. Об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, сообщает издание Telegraf.

«Уже несколько объектов перешли в управление заповедника. Мы рассчитываем, что и далее этот процесс будет непрерывным и в конце концов будет выполнена поставленная задача: прекратить пользование монастырем объектами заповедника и вернуть это имущество в пользование государства», — рассказал он.

По словам чиновника, министерство рассматривает разные способы вернуть в государственное пользование объекты Киево-Печерской лавры и выбирает наиболее оптимальный.

Ранее стало известно, что украинские власти хотят изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры. В РПЦ такие действия Киева назвали беспредельным цинизмом и откровенной манипуляцией.