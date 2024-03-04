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16:21, 4 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали сумму использованных российских активов

Шмыгаль: Украина использовала почти 790 миллионов долларов российских активов

Фото: SOPA Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина использовала в 2023 году конфискованные российские активы почти на 790 миллионов долларов. Подробности о суммах в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиардов гривен (более 788 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру») конфискованных на Украине российских активов», — уточнил глава украинского правительства.

Шмыгаль добавил, что речь идет о средствах, изъятых у российских банков и предприятий. Конфискация активов РФ проводилась в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, утвержденным 5 августа 2022 года.

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      Екатерина Грищенко
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