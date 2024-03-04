На Украине оценили нехватку личного состава

Советник МО Украины Бежевец: нехватка личного состава ВСУ станет трагедией

На Украине мужчины, подлежащие мобилизации, не могут сидеть дома, возможная нехватка личного состава в Вооруженных силах страны (ВСУ) приведет к трагедии. Об этом заявил советник Министерства обороны (МО) республики Алексей Бежевец, его цитирует The Washington Post.

«Если помимо отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее, у нас будет нехватка личного состава, это станет трагедией», — сказал он.

Ранее в Минюсте Украины предложили мобилизовать коррупционеров и нарушителей ПДД. По мнению главы ведомства Дениса Малюськи, коррупционеров не нужно ставить в привилегированное положение, так как у них нет риска для жизни, который есть у военных.

В конце февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что расширение призыва на фронт будет отложено до проведения аудита в ВСУ. Как он утверждал, проверкой займется главнокомандующий Александр Сырский.