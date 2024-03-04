Наблюдавшийся в психдиспансере российский подросток ушел из школы и пропал

В Нижнем Тагиле пропал школьник, который наблюдался в психдиспансере

В Нижнем Тагиле полиция уже неделю ищет 15-летнего школьника, который вышел из школы и пропал. Подросток наблюдался в психдиспансере, пишет Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, подросток до исчезновения общался в школе с семиклассниками и просил узнать расписание «Ласточек», так как его лишили телефона родители. Свою просьбу он объяснил желанием уехать в Екатеринбург.

Несколькими месяцами ранее, в январе этого года, подросток устроил дома пожар, так как закурил в своей комнате. Тогда школьник получил ожог слизистой и пролежал до конца февраля в психдиспансере.

Последний раз пропавшего подростка видели в деревне Северка рядом с Екатеринбургом на следующий день после исчезновения. Из школы он вышел в серой клетчатой рубашке и джинсах.

Ранее в Екатеринбурге 33-летняя мать с двумя 13-летними детьми пропала по дороге в школу. Ее муж заявил в полицию об их исчезновении. Россиянин пояснил, что разыскивать женщину с несовершеннолетними вызвались и волонтеры.