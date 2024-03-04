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14:52, 4 марта 2024Мир

Офицерам Бундесвера расскажут о правилах безопасного общения после утечки

Минобороны ФРГ: в Бундесвере распространят рекомендации по безопасному общению

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

После утечки разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост Бундесвер расскажет офицерам о правилах безопасного общения по телефону. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Германии, сообщает РИА Новости.

Представитель Минобороны отметил, что у Вооруженных сил Германии уже существовала подобная практика и распространялись рекомендации по дистанционному общению. «Это текущий процесс этих дней», — заверил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала правительство Германии взять на себя ответственность в ситуации со слитыми переговорами немецких офицеров. По ее словам, Берлин должен не проводить расследование, а отвечать за содеянное.

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      Виктория Кондратьева
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