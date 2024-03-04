Пассажирка рейса в США почувствовала недомогание на борту и не выжила

Пассажирка American Airlines почувствовала недомогание на борту и не выжила

Самолет авиакомпании American Airlines резко сменил курс из-за того, что одна из пассажирок внезапно почувствовала недомогание на борту. Об этом пишет National World.

Bнцидент произошел на рейсе из Доминиканской Республики в США. 41-летней путешественнице стало плохо, и пилоты были вынуждены совершить посадку на архипелаге Теркс и Кайкос.

После посадки в международном аэропорту Провиденсьялес борт встретили медицинская бригада и полицейские подразделения. Женщину доставили в медицинский центр Чешир-Холл, она не выжила. Назначена экспертиза, которая установит причину произошедшего, пишет источник.

Ранее пассажир рейса авиакомпании IndiGo в Калькутту решил поспать во время полета и не выжил. Сообщается, что у 43-летнего мужчины случилась остановка сердца.

