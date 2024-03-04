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09:31, 4 марта 2024Среда обитания

Американский город захватил «бабий ум»

Один из городов в американском штате Юта захватило перекати-поле

Фото: Britta Jarvie / Reuters

Город Саут-Джордан в американском штате Юта захватило перекати-поле. Сорняки образуют горы высотой до трех метров перед домами местных жителей, передает телеканал KSL.

Растение, прозванное в России «бабьим умом», наводнило город после сильного шторма. Груды клубков перекати-поле блокируют дороги. Автовладельцы находят свои машины под кучами сорняков.

Горожане наравне с коммунальщиками расчищают дороги мотыгами и лопатами. В администрации успокаивают тем, что для города это не первое нашествие перекати-поля. Спустя день город накрыл снегопад, который, как ожидают жители Юты, поможет им усмирить «бабий ум».

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Подобные инциденты происходят в США не впервые. В 2020 году в штате Вашингтон водители оказались в ловушке из-за четырехметровых гор сорняка, перекрывших шоссе в обоих направлениях. В 2018 году жертвой нашествия перекати-поле стал целый город в Калифорнии. Несмотря на кажущуюся безопасность растения, бурьян может стать причиной возгораний, дорожных аварий, вызывать аллергию, усугублять борьбу с вредителями и вредить другим культурам.

Ранее американские сельхозугодья захватили неистребимые сорняки. Дикая конопля и амброзия уничтожают урожай в Северной Дакоте, Айове, Висконсине и Миннесоте. Сорная трава кохия способна погубить до 70 процентов урожая. Перед разросшимися сорняками оказываются бессильны лучшие химикаты.

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      Виктория Клабукова
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