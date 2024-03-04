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18:02, 4 марта 2024Путешествия

Пилот с 20-летним стажем принял роды у пассажирки во время полета

Пилот авиакомпании VietJet принял роды у пассажирки во время полета

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Пилот авиакомпании VietJet с 20-летним стажем Джакарин Сарарнракскул принял роды у пассажирки во время полета. Об этом пишет New York Post.

Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, следовавшего из Тайбэя (Тайвань) в Бангкок (Таиланд) 23 февраля, однако огласку получила только сейчас. У женщины внезапно начались активные схватки в туалетной комнате.

По данным издания, командир воздушного судна узнал об этом, оставил второго пилота управлять лайнером и бросился оказывать помощь роженице. У летчика был первый опыт принятия родов, но он справился с задачей.

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Отмечается, что мать и младенец полностью здоровы. По словам пилота, он гордится своим поступком. «Теперь он (ребенок) сможет рассказывать всем до конца своей жизни, что родился в воздухе», — добавил Сарарнракскул.

Ранее пилотов самолета авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту попытались ослепить лазером во время полета. Воздушное судно следовало из Хабаровска в Красноярск.

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      Фариза Бацазова
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