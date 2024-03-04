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12:02, 4 марта 2024Наука и техника

Определена судьба планет у гигантских звезд

Science: массивные звезды препятствуют образованию планет типа Юпитера

Изображение: NASA / ESA / CSA / S. Fuenmayor / PDRs4All

Международная группа ученых определила ключевую роль массивных звезд в судьбе только формирующихся планетных систем возрастом менее миллиона лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Астрономы провели наблюдения за протопланетным диском d203-506 вокруг массивной звезды с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Подобные звезды, которые примерно в десять раз массивнее и в 100 тысяч раз ярче Солнца, подвергают любые планеты, образующиеся в таких системах, очень интенсивному ультрафиолетовому излучению.

В зависимости от массы звезды это излучение может либо способствовать формированию планет, либо, наоборот, препятствовать этому, рассеивая вещество. Ученые обнаружили, что из-за интенсивного излучения планета типа Юпитера не сможет сформироваться в планетной системе d203-506.

Рассчитанная скорость, с которой протопланетный диск терял массу из-за излучения, предполагает, что все вещество, необходимое для формирования планет, испарится быстрее, чем нужно для образования планеты-гиганта.

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      Александр Еникеев
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