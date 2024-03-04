Полковник высказался о росте числа отказников в рядах ВСУ

Полковник Матвийчук: рост числа отказников у ВСУ связан с большими потерями

В последнее время наблюдается значительный рост числа отказников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также добавил, что возможной причиной этого являются большие потери среди военнослужащих.

«Люди своими глазами видят большие проблемы у ВСУ, — заметил военный. — Видят большие потери, большое количество гробов. Они не хотят идти на войну и понимают, что лучше сесть в тюрьму. Думаю, данные о том, что число отказников увеличилось в пять раз, вполне точны».

Матвийчук также добавил, что, несмотря на сложности у ВСУ, массовой сдачи военнослужащих в плен на данный момент не происходит. Периодически это случается, но устойчивой тенденции пока нет.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что число отказников в рядах увеличилось в пять раз. По его словам, Киеву катастрофически не хватает человеческого ресурса, чтобы сохранить за собой право на получение и сохранение денежных средств от Запада. Азаров назвал сокращение личного состава ВСУ главным козырем в вопросе окончания конфликта.