Премьер Украины Шмыгаль стал рекордсменом

Премьер-министр Украины Шмыгаль стал рекордсменом, проведя 4 года на своем посту

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль стал рекордсменом, занимая свой пост дольше всех предыдущих глав правительства в современной истории страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Шмыгаль занимает пост четыре года. Ранее кресло премьера дольше всех занимал Николай Азаров — он возглавлял правительство чуть менее четырех лет.

Более трех лет продержался на этом посту Владимир Гройсман. В пятерку также попали Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, проведя в должности премьера более двух лет.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Норвегии и Японии гранты на 760 миллионов долларов, которые направят на покрытие первоочередных расходов государственного бюджета. Он отметил, что средства поступили через механизм Всемирного банка PEACE in Ukraine.