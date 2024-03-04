Пушков перечислил два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера

Пушков: реакция на утечку беседы офицеров в ФРГ показала готовность к войне с РФ

Реакция в ФРГ на утечку разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту, показывает, что военные круги страны «вновь рвутся в бой». Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что это крайне тревожно и отражает две очень важные вещи.

«Первое — немецкие военные убеждены, что решение о ракетах [Taurus] в итоге будет принято, несмотря на сегодняшнюю позицию канцлера Шольца», — сказал политик.

Второе, по мнению Пушкова, заключается в том, что военные круги в Германии считают, что страна фактически находится в состоянии войны с Россией.

4 марта сообщалось, что в Германии детям показали ролик о ракете Taurus, которая «хочет» попасть на Украину. Также в ролике уточняется, что осуществить мечту ракете мешает немецкий канцлер Олаф Шольц, который колеблется и не может принять решение