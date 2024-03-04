Россия нарастила прокачку газа через Украину

Среднесуточная прокачка газа из РФ через Украину достигла 42,2 млн кубометров

По итогам февраля 2024 года среднесуточные объемы прокачки российского газа через территорию Украины достигли максимального с ноября 2022-го уровня и составили 42,2 миллиона кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные «Газпрома».

В годовом выражении среднесуточный объем прокачки российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины вырос на 21,3 процента. Однако в сравнении с январем 2024-го показатель увеличился лишь на 1,2 процента.

В целом по итогам февраля Россия прокачала через украинскую ГТС 1,22 миллиарда кубометров газа. Годом ранее показатель составлял 943,5 миллиона кубометров.

Ранее издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии (ЕК) сообщило, что в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины в конце 2024 года объем импорта топлива РФ в европейские страны может сократиться на 5 процентов. Этот сценарий, по мнению аналитиков, станет наихудшим.