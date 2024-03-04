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11:38, 4 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 марта

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, стало известно, что в понедельник, 4 марта, и вторник, 5 марта, в горах Кубани (помимо города Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали гостей и жителей Краснодарского края соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — говорится в сообщении. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее сообщалось, что россияне попали под лавину на горнолыжном курорте в Индии. Одному россиянину не удалось самостоятельно выбраться из снежного плена и спастись. «Также известно о еще одном гражданине РФ — он получил ранения», — говорилось в сообщении Telegram-канала Mash.

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      Фариза Бацазова
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