Россиянин поссорился с сожительницей из-за рассольника и ударил ее ножом

Суд Благовещенска дал 2,5 года мужчине, ударившего ножом сожительницу из-за супа

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к 2,5 года лишения свободы мужчину, который поссорился с сожительницей из-за супа и ударил ее ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, все произошло в декабре 2023 года. Подсудимый распивал спиртные напитки с сожительницей, одновременно нарезая хлеб кухонным ножом. В какой-то момент последняя заметила, что в рассольнике, который она приготовила для внучки, нет мяса, и предъявила претензии мужчине. Произошел конфликт, после которого женщина ушла на диван, а сожитель подошел к ней и от обиды ударил ножом в живот.

Его признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета в качестве оружия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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