Россиянин украл накопления девушки и спустил их на онлайн-игру

Mash: петербуржец украл 250 тысяч рублей у своей девушки и спустил их на игру

Житель Санкт-Петербурга украл у своей девушки 250 тысяч рублей, которые она накопила, чтобы купить жилье, и спустил их на мобильную игру PUBG. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, в отношениях молодые люди состояли пять лет. Девушка все эти годы работала и откладывала деньги, а ее парень занимался спортом и играл в онлайн-шутер.

Когда отношениям пришел конец, девушка недосчиталась 250 тысяч рублей из накопленных 500 тысяч. После того как она обратилась в полицию, парень признался, что аккуратно забирал из тайника деньги на протяжении пяти месяцев. Несмотря на то что он возместил все украденные средства, дело о краже с причинением ущерба уже направлено в суд.

Ранее стало известно, как в Москве 14-летний подросток украл у матери 2,5 миллиона рублей и проиграл их в телефонной игре Brawl Stars. Его мать обратилась в полицию и заявила, что ее сын попал под влияние мошенников.