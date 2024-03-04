Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:27, 4 марта 2024Мир

США и Южная Корея начали одни из крупнейших совместных учений

США и Южная Корея начали одни из крупнейших совместных учений Freedom Shield

Фото: Kim Hong-Ji / Pool / Reuters

США и Южная Корея начали одни из крупнейших совместных учений Freedom Shield, которые пройдут с 4 по 14 марта. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе маневров пройдут тренировки на суше, на море и в воздухе с упором на противодействие ядерным операциям. Пентагон планирует направить авианосную группу и стратегические бомбардировщики для участия в учениях.

Отмечается, что это первые крупномасштабные совместные учения с тех пор, как политическая напряженность привела к тому, что Южная Корея и КНДР отказались от соглашения 2018 года, призванного снизить напряженность на их хорошо вооруженной границе.

Ранее Южная Корея заявила, что хочет изменить концепцию объединения с КНДР впервые за последние 30 лет. Сеул захотел внести в текст концепции положение о возможности объединения Корейского полуострова «на основе либеральной демократии».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Вышла за пределы экономики и морали». Зеленский высказался о ситуации на границе Польши и Украины

      Дорожный конфликт между россиянами закончился перестрелкой в доме одного из них

      В столице Гаити сообщили о 10 погибших при массовом побеге заключенных

      Звезда «Шоу Воли» сравнила Павла Волю и Ивана Урганта

      Известная российская актриса показала фигуру в бюстгальтере

      ВСУ перебросили резервы под Авдеевку для обороны

      Доверенное лицо кандидата в президенты России сравнил его с ботинком на дебатах

      Раскрыты личности ликвидированных в ходе КТО в Ингушетии боевиков

      На Украине заявили о невозможности спрятаться дома для мужчин-призывников

      Девочка нашла человеческую руку по дороге в школу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше