США и Южная Корея начали одни из крупнейших совместных учений Freedom Shield

США и Южная Корея начали одни из крупнейших совместных учений Freedom Shield, которые пройдут с 4 по 14 марта. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе маневров пройдут тренировки на суше, на море и в воздухе с упором на противодействие ядерным операциям. Пентагон планирует направить авианосную группу и стратегические бомбардировщики для участия в учениях.

Отмечается, что это первые крупномасштабные совместные учения с тех пор, как политическая напряженность привела к тому, что Южная Корея и КНДР отказались от соглашения 2018 года, призванного снизить напряженность на их хорошо вооруженной границе.

Ранее Южная Корея заявила, что хочет изменить концепцию объединения с КНДР впервые за последние 30 лет. Сеул захотел внести в текст концепции положение о возможности объединения Корейского полуострова «на основе либеральной демократии».