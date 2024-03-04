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19:07, 4 марта 2024Путешествия

Стали известны цены на отдых по системе «все включено» в Крыму

АТОР: тур «все включено» в Крым в мае обойдется от 45-55 тысяч рублей на двоих

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянам назвали цены на отдых по системе «все включено» в Крыму на майские праздники и во второй половине июня. Данными поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации рассказали, что в начале мая тур на полуостров в формате «все включено» на семь ночей обойдется от 45-55 тысяч рублей на двоих (размещение в трехзвездочном отеле, без учета проезда). Проживание в четырехзвездочном отеле будет стоить от 80 до 125 тысяч рублей на двоих, а в пятизвездочном — от 100 тысяч рублей.

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Кроме того, стало известно, что в июне за туры в Крым придется заплатить больше. Так, проживание в трехзвездочном отеле обойдется от 55-65 тысяч рублей на двоих, в четырехзвездочном — от 120 тысяч рублей, а в пятизвездочном — от 230 тысяч рублей. Все цены указаны без учета проезда.

Ранее россиян предупредили о значительном подорожании санаториев в 2024 году. По словам медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова, в летнем сезоне текущие цены «можно умножать на два».

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      Алина Черненко
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