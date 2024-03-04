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17:35, 4 марта 2024Силовые структуры

Суд Москвы вынес приговор родственникам экс-сенатора Арашукова

В Москве суд дал до 16,5 лет колонии родственникам экс-сенатора Арашукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы вынес приговор 14 фигурантам дела о преступном сообществе на юге России, созданном для хищения газа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В зависимости от роли каждого участника их признали виновными по части 3 статьи 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем лицом с использованием своего служебного положения») и части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Фигуранты получили от семи до 19 лет колонии строгого режима.

По данным РИА Новости, двоюродного брата бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова — Руслана Арашукова — приговорили к 16,5 года заключения. А троюродного брата Беслана Арашукова — на 16 лет.

27 декабря 2022 года суд в Москве приговорил экс-сенатора и его отца экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова к пожизненному заключению. Их признали виновными в создании преступного сообщества, организации расправ и масштабных хищениях.

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      Илона Палей
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