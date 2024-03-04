Суэцкий канал захотели расширить

Египет захотел расширить Суэцкий канал для ускорения транзита судов

В Египте захотели расширить Суэцкий канал для ускорения транзита судов. Об этом со ссылкой на заявление главы администрации Суэцкого канала Усамы Раби пишет Bloomberg.

Проект предполагает превращение двух однополосных участков канала в двухполосные. Речь идет об отрезках длиной 50 километров в северной и 30 километров в южной части водного пути. Подобные планы впервые появились в 2021 году. В марте прошлого года судно Ever Given село на мель и почти на неделю заблокировало Суэцкий канал.

Первичные исследования по реализации проекта уже завершены и были переданы президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси. Окончательное предложение также будет представлено лидеру страны, заявил Усама Раби. Глава администрации Суэцкого канала не сообщил стоимость работ по расширению водной артерии и потенциальные сроки строительства.

В настоящий момент компании ACE Moharram-Bakhum и Dar Al-Handasah проводят технико-экономическое обоснование проекта и проводят отбор потенциальных партнеров. По словам Раби, расширение сделает «транзит через Суэцкий канал на 100 процентов безопасным».

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