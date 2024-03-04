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16:39, 4 марта 2024Экономика

Суэцкий канал захотели расширить

Египет захотел расширить Суэцкий канал для ускорения транзита судов

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В Египте захотели расширить Суэцкий канал для ускорения транзита судов. Об этом со ссылкой на заявление главы администрации Суэцкого канала Усамы Раби пишет Bloomberg.

Проект предполагает превращение двух однополосных участков канала в двухполосные. Речь идет об отрезках длиной 50 километров в северной и 30 километров в южной части водного пути. Подобные планы впервые появились в 2021 году. В марте прошлого года судно Ever Given село на мель и почти на неделю заблокировало Суэцкий канал.

Первичные исследования по реализации проекта уже завершены и были переданы президенту Египта Абдель Фаттаху Ас-Сиси. Окончательное предложение также будет представлено лидеру страны, заявил Усама Раби. Глава администрации Суэцкого канала не сообщил стоимость работ по расширению водной артерии и потенциальные сроки строительства.

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В настоящий момент компании ACE Moharram-Bakhum и Dar Al-Handasah проводят технико-экономическое обоснование проекта и проводят отбор потенциальных партнеров. По словам Раби, расширение сделает «транзит через Суэцкий канал на 100 процентов безопасным».

Ранее стало известно, что объем морских перевозок через Красное море на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и участившихся ракетных атак по торговым судам со стороны йеменских повстанцев-хуситов упал вдвое в годовом выражении. В то же время почти на 75 процентов увеличился объем перевозок через мыс Доброй Надежды (ЮАР), рассказала директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

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