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22:05, 4 марта 2024Мир

В Великобритании прокомментировали утечку из бундесвера

В офисе премьера Британии заявили, что утечка из бундесвера является делом ФРГ

Фото: IMAGO/ www.imago-images.de / Global Look Press

Утечка разговоров офицеров бундесвера является серьезной проблемой. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщает Reuters.

Собеседник агентства отказался комментировать ситуацию. По его словам, расследование данного инцидента является делом Германии. Он процитировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего произошедшее «очень серьезным вопросом».

Он также напомнил, что Великобритания стала первой из западных стран, поставивших Украине крылатые ракеты большой дальности. На Даунинг-стрит отметили, что Лондон призывает союзников «сделать то же самое».

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил Россию в гибридной атаке. По его словам, утечка показала уязвимость ФРГ перед российскими спецслужбами. Он также указал, что в опубликованных разговорах отсутствовала критическая информация.

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      Марина Совина
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