В Арктической зоне сформировали батальон морпехов

Юлдашев: в Арктической зоне сформирован батальон морской пехоты

В работающем в Арктической зоне Краснознаменном объединении Вооруженных сил России сформирован батальон морской пехоты. Об этом «Красной звезде» сообщил командующий Краснознаменного объединения вице-адмирал Александр Юлдашев.

По его словам, на базе бригады сформирован танковый батальон, который получил новые Т-80БВМ. «Также сформированы арктический батальон морской пехоты, реактивный и противотанковый дивизионы, которые уже выполняют задачи на передовой», — заявил офицер.

Юлдашев добавил, что в Арктической зоне происходит наращивание присутствия войск, что требует строительства соответствующей инфраструктуры.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что в Военно-морском флоте России начали создавать новые инженерные части, позволяющие эффективнее действовать на морских и сухопутных направлениях.