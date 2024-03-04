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11:32, 4 марта 2024Наука и техника

В Арктической зоне сформировали батальон морпехов

Юлдашев: в Арктической зоне сформирован батальон морской пехоты

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В работающем в Арктической зоне Краснознаменном объединении Вооруженных сил России сформирован батальон морской пехоты. Об этом «Красной звезде» сообщил командующий Краснознаменного объединения вице-адмирал Александр Юлдашев.

По его словам, на базе бригады сформирован танковый батальон, который получил новые Т-80БВМ. «Также сформированы арктический батальон морской пехоты, реактивный и противотанковый дивизионы, которые уже выполняют задачи на передовой», — заявил офицер.

Юлдашев добавил, что в Арктической зоне происходит наращивание присутствия войск, что требует строительства соответствующей инфраструктуры.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что в Военно-морском флоте России начали создавать новые инженерные части, позволяющие эффективнее действовать на морских и сухопутных направлениях.

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      Иван Потапов
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