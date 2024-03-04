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16:58, 4 марта 2024Из жизни

В джунглях нашли пропавший 80 лет назад самолет времен Второй мировой войны

В Папуа — Новой Гвинее нашли потерпевший 80 лет назад крушение самолет

Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images

В джунглях Папуа — Новой Гвинеи обнаружили военный самолет, потерпевший крушение 80 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Американский палубный пикирующий бомбардировщик Douglas SBD Dauntless потерпел крушение 14 января 1944 года, во время Второй мировой войны. На борту воздушного судна находились пилот, лейтенант Билли Рэй Рэмси, и стрелок, сержант Чарли Дж. Шара. Два морских пехотинца выполняли миссию, целью которой было японское судно в районе гавани города Рабаул. Согласно военным документам, самолет попал под огонь зенитных орудий и был перехвачен вражескими истребителями. В результате атаки воздушное судно было сбито и потерпело крушение. Самолет не могли найти 80 лет, и все это время Рэмси и Шара числились пропавшими без вести.

В январе обломки Douglas SBD Dauntless обнаружили жители Папуа — Новой Гвинеи, которые уже несколько десятилетий знали о его возможном местоположении. «Некоторые наши бабушки и дедушки рассказывали, что в горной части джунглей произошла авиакатастрофа. Но они не знали, где именно упал самолет», — рассказал местный житель Килала Киндау, возглавлявший поисковую группу.

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Отмечается, что Киндау и его команда вели поиски в джунглях с декабря, прежде чем наткнулись на обломки. Они отправили фотографию серийного номера самолета в посольство США, и он совпал с номером Dauntless, потерпевшего крушение 14 января 1944 года. Как утверждают местные жители, на месте происшествия они также нашли человеческие останки. Представители Министерства обороны США сообщили, что в ближайшее время на место крушения будет направлена группа американских следователей.

Ранее сообщалось, что у берегов Австралии нашли судно, загадочно исчезнувшее 120 лет назад. Пароход Nemesis перевозил уголь из Ньюкасла в Мельбурн в июле 1904 года, когда попал в сильный шторм у берегов штата Новый Южный Уэльс и исчез вместе с 32 членами экипажа.

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