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03:45, 4 марта 2024Мир

В Германии назвали опасной поставку ракет Taurus Украине

Лидер Левой партии Германии Висслер назвала опасной поставку ракет Taurus Киеву
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Сопредседатель Левой партии Германии Янине Висслер назвала чрезвычайно опасной возможную передачу Украине ракет Taurus на фоне утечки разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

Политик отметила, что возможные атаки «вплоть до Москвы» могут спровоцировать «беспрецедентную спираль эскалации». Она также призвала внести ясность в ситуацию с утечкой разговора немецких офицеров. По ее словам, когда высокопоставленные офицеры обмениваются информацией через такие платформы, как Webex, и устройства, которые не защищены от прослушивания, «шпионаж становится намного проще».

Висслер призвала министра обороны Германии Бориса Писториус выяснить, как это могло произойти, были ли нарушены какие-либо правила, и сделать выводы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что цель немецкого канцлера Олафа Шольца провести расследование из-за утечки разговора немецких военных не до конца ясна. Он задался вопросом, хочет ли он разобраться, почему генералы бундесвера говорят о поставках этих ракет, когда Германия заявляла, что не будет поставлять Taurus Украине.

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      Марина Совина
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