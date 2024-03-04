Представитель КНДР на форуме молодежи подчеркнул, что Россия строит мир без войн

Представитель делегации КНДР на Всемирном фестивале молодежи заявил, что проведение этого мероприятия показывает, что Россия строит мир без войн. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи Северной Кореи Ким Сер Ир.

«На этом фестивале мы увидели общую устремленность прогрессивной молодежи России к строительству справедливого мира, где нет войн, насилия и произвола», — отметил Ким Сер Ир.

Он также добавил, что Северная Корея хочет справедливости и дружбы во всем мире. В этом, по его словам, заключается концепция внешней политики страны.

Северокорейский представитель рассказал, что молодежь как из его страны, так и из России стремится к установлению международной справедливости.

Ранее 4 марта сообщалось, что представитель делегации США на фестивале молодежи рассказал о желании прорвать блокаду и санкции Соединенных Штатов против России своим присутствием на встрече.