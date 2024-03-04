Минобрнауки отказалось поддержать курс для психологов по работе с ветеранами СВО

«Ъ»: Минобрнауки отказалось от курса для психологов по работе с ветеранами СВО

В Минобрнауки России отказалось поддержать программу подготовки психологов по работе с ветеранами спецоперации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в ведомстве.

Речь идет о новой вузовской дисциплине «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности», которая была опубликована в базе ФГОС. Предполагалось, что программа будет предназначаться для студентов по специальностям «психология», «клиническая психология» и «психология служебной деятельности». Появление программы, как следует из сопроводительных документов, объясняется последствиями СВО. Она представляет собой 72 часа лекций и практических занятий.

По информации издания, еще в ноябре 2023 года Минобрнауки отправило руководителям профильных вузов письмо с материалам программы, однако впоследствии в ведомстве заявили, что письмо не является нормативным актом и носит рекомендательный характер.

«Университеты вправе самостоятельно принять решение о включении или невключении модуля в образовательные программы — с учетом направленности образовательных программ и специфики конкретной сферы будущей профессиональной деятельности обучающихся», — отметили в ведомстве.

Источник в министерстве заявил, что программа подготовлена на низком уровне, а в Минобрнауки остались недовольны подготовленным документом. Сейчас в министерстве уже работают над созданием другой программы, но это займет достаточно много времени, отметил собеседник издания.

В России с 2024 года в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включили консультации медицинских психологов. На консультацию к психологу могут прийти по направлению лечащего врача те, кто стоит на диспансерном учете, а также ветераны боевых действий и женщины во время беременности и в послеродовой период.