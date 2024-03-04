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10:45, 4 марта 2024Интернет и СМИ

В России назвали цели в Германии для ударов в ответ на атаку на Крымский мост

Ведущий Киселев: в ответ на атаку на Крымский мост можно ударить по мостам в ФРГ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ответ на обсуждаемый немецкими офицерами удар по Крымскому мосту Россия может атаковать мосты, находящиеся в городах Германии. Возможные ответные цели назвал российский журналист Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«При всей продвинутости собеседников, у них в головах не всплывают картинки мостов в Германии. В этой довольно тесной стране нет таких длинных, как Крымский. Но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел», — высказался телеведущий.

Далее он перечислил четыре моста, которые могут стать возможной целью военных. Первым он назвал автомобильно-железнодорожный Ферманзундский мост длиной почти в километр. Киселев отметил, что под этим мостом проходят и океанские лайнеры. Эта цель может быть поражена сверхзвуковой ракетой «Циркон», предположил журналист.

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Затем Киселев рассказал еще об одой цели — Рюгенском мосте, его длина составляет почти три километра. «Но по метражу и Рюгенского моста будет мало», — счел Киселев и начал рассказывать про железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне. Он не такой длинный, как предыдущие, но пропускает около 1200 составов в день.

Последний мост — Магдебургский, его Киселев назвал «вишенкой на торте». Это водный мост, его длина составляет около километра, ширина русла — 34 метра. Этот мост соединяет порты Берлина, немецкой столицы, с портами на реке Рейн. «Жалко будет, но что делать», — заключил Киселев.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях расшифровку обсуждения немецкими офицерами планов возможного удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, запускаемыми французскими истребителями Rafale. 4 марта посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф вызван в МИД России.

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