Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:09, 4 марта 2024Наука и техника

В России оценили американские дроны с ИИ

Эксперт Шарковский: американские дроны с ИИ будут работать с операторами

Фото: Dominick Reuter / Reuters

Американские беспилотники с искусственным интеллектом (ИИ), которыми хотят заменить устаревшие самолеты Военно-воздушных сил США, будут работать под контролем операторов. Возможности перспективных аппаратов оценил военный эксперт Александр Шарковский в беседе с изданием «Абзац».

Отмечается, что ВВС США начали разработку программы по замене устаревших истребителей и бомбардировщиков беспилотными аналогами с ИИ. Вашингтон планирует выпустить более тысячи дронов.

Шарковский отметил, что сейчас искусственным интеллектом называют базы данных и алгоритмы, настроенные под определенные параметры. Он подчеркнул, что это нельзя назвать ИИ, который сам сможет принимать решения.

«Скорее всего, это не будут полностью автономные БПЛА, которые выполняют команды по заложенным алгоритмам. Так или иначе за исполнением команд должны будут следить операторы. Возможно, автономная система все же будет, но только для каких-то мелких действий. Автономная система хороша тем, что на нее не влияют никакие помехи извне, но и тут стопроцентной гарантии дать нельзя, сбои все равно будут», — сказал он.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Эксперт добавил, что у России есть подобные разработки. В частности, авионика тяжелого ударного дрона С-70 «Охотник» использует элементы ИИ.

В январе вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что во втором полугодии 2024 года в Новосибирске начнется серийный выпуск тяжелых ударно-разведывательных беспилотников «Охотник».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Опору железнодорожного моста подорвали под Самарой. Глава региона назвал это попыткой теракта

      Вассерман заявил о бесполезности заставлять подростков соблюдать обет целомудрия

      Захарова призвала посла США не лгать о подрывной деятельности в России

      АСВ раскрыло сумму выплат клиентам платежной системы Contact

      Известный актер оценил поездки участников «голой вечеринки» в зону СВО

      Президент Литвы призвал усилить ограничения для нелояльных белорусов

      В России оценили американские дроны с ИИ

      В работе Telegram произошел сбой

      Россиянке предъявили обвинения после публикации «инструкции по сдаче в плен»

      В Польше заявили о нежелании участвовать в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше