В России оценили американские дроны с ИИ

Эксперт Шарковский: американские дроны с ИИ будут работать с операторами

Американские беспилотники с искусственным интеллектом (ИИ), которыми хотят заменить устаревшие самолеты Военно-воздушных сил США, будут работать под контролем операторов. Возможности перспективных аппаратов оценил военный эксперт Александр Шарковский в беседе с изданием «Абзац».

Отмечается, что ВВС США начали разработку программы по замене устаревших истребителей и бомбардировщиков беспилотными аналогами с ИИ. Вашингтон планирует выпустить более тысячи дронов.

Шарковский отметил, что сейчас искусственным интеллектом называют базы данных и алгоритмы, настроенные под определенные параметры. Он подчеркнул, что это нельзя назвать ИИ, который сам сможет принимать решения.

«Скорее всего, это не будут полностью автономные БПЛА, которые выполняют команды по заложенным алгоритмам. Так или иначе за исполнением команд должны будут следить операторы. Возможно, автономная система все же будет, но только для каких-то мелких действий. Автономная система хороша тем, что на нее не влияют никакие помехи извне, но и тут стопроцентной гарантии дать нельзя, сбои все равно будут», — сказал он.

Эксперт добавил, что у России есть подобные разработки. В частности, авионика тяжелого ударного дрона С-70 «Охотник» использует элементы ИИ.

В январе вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что во втором полугодии 2024 года в Новосибирске начнется серийный выпуск тяжелых ударно-разведывательных беспилотников «Охотник».