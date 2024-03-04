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16:51, 4 марта 2024Среда обитания

В России задумали снизить долю льготной ипотеки на новое жилье

Минфин задумал снизить почти втрое долю льготных программ на рынке новостроек

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российский Минфин задумал снизить долю льготных программ на рынке новостроек почти втрое — до 25-30 процентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

«Нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков», — констатировал глава ведомства Антон Силуанов.

Ранее стало известно, что лимит выдачи льготной ипотеки на новое жилье оказался исчерпан на 90 процентов. По состоянию на конец февраля размер оставшейся квоты составил более 544,6 миллиарда рублей.

По оценкам экспертов, в ближайшем будущем новостройки в России не подешевеют. Как говорил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, в Москве ожидается снижение спроса на квартиры в связи с изменениями условий выдачи льготной ипотеки на новостройки. Барсуков считает, что часть заемщиков начнет отдавать предпочтение семейной и IT-ипотеке.

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      Платон Щукин
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