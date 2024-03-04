ВС России уничтожили «опорник» ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Су-34 ВКС России ударили по «опорнику» и живой силе ВСУ бомбами ФАБ-500

Экипажи сверхсвуковых истребителей Су-34 ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе Вооруженных мил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ, передает ТАСС.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — уточнили в оборонном ведомстве.

Как только разведка оглашает экипажам данные о поражении целей, они возвращаются на исходные позиции до дальнейших указаний, добавили в Минобороны.

Ранее на Западе успехи России под Авдеевкой связали с применением авиационных бомб ФАБ-500. Также была отмечена роль беспилотников при обнаружении и атаке укрепленных позиций Украины.