ВСУ обстреляли село в приграничном регионе России
Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате обстрела повреждены кровля, фасад, забор и хозпостройка одного из частных домов, при этом никто не пострадал.
Кроме того, осколки снаряда повредили автомобиль «Газель». «Подворовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте», — заключил Гладков.
Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ легкие ранения получили двое жителей Брянской области.