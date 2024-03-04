ВСУ обстреляли село в приграничном регионе России

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела повреждены кровля, фасад, забор и хозпостройка одного из частных домов, при этом никто не пострадал.

Кроме того, осколки снаряда повредили автомобиль «Газель». «Подворовой обход территории продолжается. Оперативные службы работают на месте», — заключил Гладков.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ легкие ранения получили двое жителей Брянской области.