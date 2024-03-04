Выпуклое декольте на платье 63-летней Джулианны Мур вызвало споры в сети

Американская актриса и писательница Джулианна Мур пришла на премьеру сериала «Мэри и Джордж» в необычном наряде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

63-летняя знаменитость предстала в бархатном облегающем платье темно-синего цвета люксового бренда Schiaparelli. На размещенных кадрах видно, что изделие оформлено выпуклым декольте. Также звезда надела массивные золотые серьги и сделала макияж в розово-фиолетовых тонах.

Фото: @juliannemoore

Поклонники разделились во мнениях по поводу наряда Мур. «Кто уговорил тебя надеть это?», «Мне не очень нравится это платье. Довольно странное», «Платье выглядит слишком неудобным», «Великолепная женщина», «Очень элегантно», «Красотка», — писали они.

Ранее Мур снялась в откровенных образах для журнала AnOther. Актриса позировала в полностью обнажающем переднюю часть ног наряде, прозрачных колготках марки Wolford и туфлях фасона «Мэри Джейн» бренда Manolo Blahnik.