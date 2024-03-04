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02:34, 4 марта 2024Силовые структуры

Задержанного российского музыканта и блогера отпустили

Задержанного в Петербурге музыканта и блогера Санбоя отпустили из полиции

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Задержанного в Санкт-Петербурге российского музыканта, блогера Пророка Санбоя (настоящее имя — Геннадий Чернецов) отпустили из отдела полиции с объяснением. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

В понедельник, 4 марта, Санбой должен явиться на составление протокола и, вероятно, в суд.

Музыканта и блогера задержали вечером в воскресенье, 3 марта, в Action Club в Санкт-Петербурге. Чернецов заявил, что не знает причины задержания, «политикой не занимается» и пел «любовные песни».

Позже стало известно, что его задержали из-за телефонного пранка. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что у клуба, где проходит концерт, неизвестные якобы выкрикивают антиправительственные лозунги.

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      Марина Совина
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