Силовые структуры
Задержанного российского музыканта и блогера отпустили
Задержанного в Петербурге музыканта и блогера Санбоя отпустили из полиции
Задержанного в Санкт-Петербурге российского музыканта, блогера Пророка Санбоя (настоящее имя — Геннадий Чернецов) отпустили из отдела полиции с объяснением. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».
В понедельник, 4 марта, Санбой должен явиться на составление протокола и, вероятно, в суд.
Музыканта и блогера задержали вечером в воскресенье, 3 марта, в Action Club в Санкт-Петербурге. Чернецов заявил, что не знает причины задержания, «политикой не занимается» и пел «любовные песни».
Позже стало известно, что его задержали из-за телефонного пранка. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что у клуба, где проходит концерт, неизвестные якобы выкрикивают антиправительственные лозунги.