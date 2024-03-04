Звезда «Беверли-Хиллз 90210» попала в объектив папарацци без макияжа

Американская актриса, продюсер и режиссер Тиффани-Амбер Тиссен попала в объектив папарацци без макияжа. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

Звезда молодежного телесериала «Беверли-Хиллз 90210» была замечена в Лос-Анджелесе на прогулке со своей собакой. Фотографы запечатлели знаменитость в черных облегающих лосинах, светло-серой толстовке и дутом жилете спортивного бренда Nike. Кроме того, на ней были белые кроссовки и черная шапка.

Фото: WCP / 4CNRS / BACKGRID / Legion-media.ru

На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены.

В январе Тиффани-Амбер Тиссен снялась в откровенном виде в честь своего 50-летия. Тогда актриса позировала на кровати, прикрыв белой простыней обнаженное тело.