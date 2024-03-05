Объяснена величайшая загадка астрономии

The Astrophysical Journal: объяснен аномальный нагрев солнечной атмосферы

Китайские ученые предложили объяснение аномальному нагреву в верхних слоях атмосферы Солнца, что представляет собой одну из величайших загадок современной астрономии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Исследователи изучили характеристики верхних слоев солнечной атмосферы, которые включают корону и хромосферу, и попытались выявить их корреляции с магнитными полями — единственным известным источником энергии, который может отвечать за нагрев короны.

Как пишут авторы, солнечную хромосферу, так и корону можно разделить на две части: спокойную и активную, причем интенсивность первой существенно меньше, чем второй. Оказалось, что спокойная хромосфера и корона находятся в противофазе с солнечным циклом, тогда как активная хромосфера и корона находятся в фазе с ним.

Эти различные части солнечной короны и хромосферы демонстрируют существенно разные характеристики вариаций и нагреваются разными режимами магнитной активности. Так, основным источником тепла в спокойной хромосфере и спокойной короне являются сетчатые магнитные поля (англ. network magnetic fields), конфигурация которых в значительной степени мешает заряженным частицам и тепловой энергии покидать хромосферу — внешнюю оболочку Солнца.

Нагрев активной хромосферы и активной короны происходит за счет магнитных полей в эфемерных областях — небольших магнитных диполях, присутствующих на Солнце приблизительно сутки. Благодаря их влиянию активная корона получает больше тепла, чем спокойная.