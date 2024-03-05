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10:32, 5 марта 2024Наука и техника

Раскрыта причина конца темных веков Вселенной

Nature: свет карликовых галактик рассеял тьму ранней Вселенной

Изображение: Ivo Labbe / Rachel Bezanson / Alyssa Pagan / NASA / ESA / CSA / Wikimedia

Международная группа астрономов раскрыла возможную причину конца темных веков во Вселенной, когда пространство было заполнено плотным газом, состоявшим из водорода и гелия. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Считается, что темные века начались спустя несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва и закончились с появлением первых звезд, чье излучение ионизировало атомы водорода, рассеивая непрозрачные газовые облака. Согласно различным сценариям, эти звезды существовали в составе либо гигантских и редких галактик, либо карликовых и многочисленных галактик.

Наблюдения, целью которых стало скопление Пандоры, или Abell 2744, были проведены с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Скопление Пандоры действует как гравитационная линза для света более тусклых и отдаленных галактик, которые существовали в ранней Вселенной.

Ученые выбрали несколько отдаленных источников, яркость которых составляла всего 0,5 процента яркости Млечного Пути, и проверили их на предмет характерного свечения ионизированного водорода. Оказалось, что эти карликовые галактики производят высокий уровень света, которого достаточно для ионизации окружающего пространства. Новые данные свидетельствуют, что даже пяти процентов всех испускаемых ими фотонов достаточно, чтобы внести вклад в реионизацию Вселенной.

Поскольку было изучено лишь восемь галактик, расположенных близко к одному лучу зрения, необходимы дальнейшие исследования других частей неба, чтобы подтвердить этот результат.

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      Александр Еникеев
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