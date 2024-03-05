На Украине пройдет суд над бывшим депутатом Мураевым

СБУ передала в суд дело о госизмене на бывшего депутата Рады Мураева

На Украине пройдет суд над бывшим депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым. Служба безопасности Украины (СБУ) передала материалы дела судебным инстанциям и уведомила об этом в Telegram.

«Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении руководителя запрещенной партии "Наши", экс-депутата Евгения Мураева. По материалам СБУ обвинительный акт направлен в суд», — говорится в сообщении.

Мураеву вменяют совершение госизмены, а также «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Летом 2023 года СБУ сообщила, что собрала на Мураева доказательную базу о причастности к подрывной деятельности против Украины. Политика обвинили в использовании подконтрольного ему телеканала «Наш» для распространения «пророссийской позиции» в информационном пространстве.