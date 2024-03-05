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09:47, 5 марта 2024Культура

Орбакайте выступит в Кремле

Орбакайте примет участие в концерте в Государственном Кремлевском дворце 7 марта

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте выступит в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе площадки заявили, что артистка примет участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который пройдет 7 марта. При этом имя Орбакайте нет среди заявленных участников на сайте Государственного Кремлевского дворца.

Ранее Орбакайте опровергла практически полную отмену своего тура по России. Она заявила, что у нее «всегда все состоится».

До этого чиновники из поселка Усть-Ижора под Санкт-Петербургом потратили миллион рублей на концерт Орбакайте. Администрация поселка сообщила, что планировала устроить 3 марта небольшой праздник для работников администрации, однако это вызвало негодование у местных жителей.

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