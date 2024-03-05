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22:45, 5 марта 2024Россия

Путин поучаствовал в открытии новых производственных объектов

Путин принял участие в открытии трех новых российских объектов производства

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии трех новых производственных объектов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российскому лидеру представили Волковский производственный комплекс полного цикла «ФосАгро» в Ленинградской области, специализирующийся на производстве удобрений; завод глубокой переработки масличных культур в Алексеевке Белгородской области, призванный импортозаместить высококачественные пищевые ингредиенты для производства функционального спортивного питания.

Также приступил к работе мясоперерабатывающий завод в Рузаевке в Мордовии. Ожидается, что он будет ежегодно выпускать до 12 тысяч тонн мясоколбасной продукции.

5 марта Путин прибыл в Ставропольский край, где он планирует заниматься вопросами развития сельского хозяйства. Президент уже побывал в тепличном комплексе «Солнечный дар» в поселке Солнечнодольск, где познакомился с работой предприятия, выращивающего помидоры и огурцы, и пообщался с сотрудниками за обедом.

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      Марина Совина
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