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16:54, 5 марта 2024Среда обитания

Россияне назвали важный фактор при выборе съемного жилья

Арендовать жилье с мебелью предпочитает 87 % россиян

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство арендаторов предпочитают снимать жилье с мебелью. Важный фактор при выборе съемной квартиры или дома россияне назвали в рамках опроса компании Mr.Doors, пишут «Известия».

За жилье с мебелью проголосовали 87 процентов респондентов. Пресс-секретарь Mr.Doors Кирилл Герасимов отметил, что принятый в некоторых странах принцип сдачи пустого жилья в аренду никогда не был популярен среди россиян. «Большинство привыкло действовать по принципу "заезжай и живи". Особенно сейчас это актуально, поскольку ставки по ипотеке растут, и многие предпочитают хотя бы временно, но арендовать жилье», — пояснил представитель компании.

При этом предпочтения арендодателей в мебели изменились. Теперь собственники стараются обставить квартиры более качественно, хотя прежде экономили на интерьере. Это связано с желанием сдать жилье на максимальный срок без потери качества мебели, что позволит избежать дополнительных трат в будущем.

Ранее стало известно, что 77 процентов арендаторов считают количество света в квартире важным фактором при выборе жилья.

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      Александра Качан
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