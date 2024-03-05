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07:11, 5 марта 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с отцом и избил мать

В Томской области мужчина забил до смерти отца и напал на мать

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Томской области возбудили дело против 32-летнего мужчины, расправившегося с отцом и избившего мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, полицейские приехали по вызову на место трагедии на улицу Дальнюю в село Первомайское. Потерпевшая рассказала им, что вечером они поссорились с сыном, и он напал. Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, нашла мужа без признаков жизни. Нападавший сбежал, однако правоохранителям удалось его найти. Мужчину задержали в Асино недалеко от автовокзала.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к 2,5 года лишения свободы мужчину, который поссорился с сожительницей из-за супа и ударил ее ножом.

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      Екатерина Кашурникова
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