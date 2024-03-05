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13:56, 5 марта 2024Мир

Минобороны Германии начало дисциплинарное расследование в связи с утечкой

В ФРГ началась дисциплинарная проверка военных, обсуждавших атаку на Крым
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Бундесвер начал дисциплинарное расследование в связи с утечкой переговоров военнослужащих, обсуждавших возможность удара по Крымскому мосту с помощью крылатых дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, его цитирует газета Der Spiegel.

«Подписал сегодня утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост», — заявил глава Минобороны.

По словам Писториуса, утечка могла произойти из-за того, что один из немецких офицеров использовал незащищенный канал связи.

«Личные последствия на данный момент не стоят на повестке дня», — отметил он, добавив, что не пожертвует ни одним из своих лучших офицеров «ради игр» президента России Владимира Путина.

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военных, которые обсуждали планы атак на Крымский мост.

Глеб Бажуткин
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