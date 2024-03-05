В России заявили о желании НАТО разместить войска на территории Украины

Военный эксперт Сивков считает, что НАТО планирует разместить войска на Украине

Военный эксперт Константин Сивков заявил «Царьграду» о том, что в странах Запада ведется подготовка к вводу контингента НАТО на территорию Украины. Он считает, что разговоры о возможности направить силы альянса в первую очередь адресованы не России, а западным элитам и народам.

Сивков отметил, что такие действия — это открытие «окна Овертона», ведь изначально говорили только о поставках вооруженной техники: танков, самолетов, дальнобойных ракет, реактивных систем залпового огня HIMARS и других вооружениях. Теперь же, как утверждает эксперт, начинается подготовка, моральная и психологическая, населения западных стран к тому, чтобы на территории Украины появились натовские войска.

Третья мировая уже идет. Правда, пока в гибридной форме Константин Сивков доктор военных наук, военный эксперт, политолог

Он также прокомментировал слова президента России Владимира Путина в его послании Федеральному собранию о том, что наши ядерные силы в состоянии полной боеготовности. Сивков отметил, что Западу не стоит применять ядерное оружие против России и пытаться отобрать территории, так как они законные и определены в рамках конституционного права.

Ранее Министерство обороны России представило потенциальный план нападения на страну. Он показывает то, что против Москвы может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция.