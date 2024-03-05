В Самарской области на железной дороге нашли подозрительный предмет

Посторонний предмет найден утром 5 марта на железной дороге в Самарской области

Посторонний предмет найден утром 5 марта на железной дороге в Самарской области, сообщает Куйбышевская железная дорога.

Неназванный подозрительный предмет обнаружен на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская. После этого там приостановили движение поездов «на время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами».

Отмечается, что ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов.

Издание Baza добавило фото найденного предмета и сообщило, что, предположительно, он выглядит как обогреватель с торчащими из него проводами. Предмет обследуют собаки.

Накануне в Самарской области подорвали опору железнодорожного моста через реку Чапаевка. Произошедшее было названо попыткой теракта. В результате подрыва был нарушен график движения поездов.

Позднее стало известно, что в регионе под железнодорожными полотнами нашли еще два самодельных взрывных устройства. Первое находилось в поселке Безенчук на том же пути, где и мост через реку Чапаевка. Второе СВУ было заложено в поселке Нагорный — на другой линии рельсов. Они не сдетонировали.

