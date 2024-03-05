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10:37, 5 марта 2024Мир

В США начался ключевой день для номинации Трампа и Байдена на выборы

CBS News: в США начался супервторник, определяющий лидера праймериз

Фото: Jay Paul / Reuters

В США начался «супервторник», являющийся ключевым днем для будущей номинации экс-президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена на президентские выборы. Об этом сообщает CBS News.

«Супервторник» — день, в который проходят праймериз в самом большом количестве американских штатов. По итогу дня разыгрывается более трети делегатов в Республиканской и Демократической партиях. Избранные делегаты голосуют за кандидата на номинацию от партии в ходе партийного съезда, которых проходит летом. В этом году конвент республиканцев пройдет в июле в Милуоки, а у демократов в августе в Чикаго.

Голосование в «супервторник» состоится в пятнадцати штатах: Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Также голосование пройдет на территории Американского Самоа.

На данный момент Трамп является лидером на выдвижение от Республиканской партии. Сейчас он располагает 276 делегатами, а для гарантированного выдвижения ему необходимо 1 215 голосов делегатов. Байден располагает 206 делегатами и для номинации ему необходимо набрать 1 968 голосов. Оба политика по итогам «супервторника» этого года могут окончательно стать неоспоримыми лидерами на выдвижение от своих партий.

Ранее Верховный суд США исключил отстранение Трампа от праймериз. Таким образом, бывший американский лидер снова получил право, чтобы за него проголосовали в штатах Мэн и Колорадо, где также состоится «супервторник».

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      Максим Габриелян
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