Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе

Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

Громкие звуки, которые слышат жители в Севастополе, связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки — это флот проводит тренировку по ППДО (противоподводно-диверсионному обеспечению — прим. «Ленты.ру»), в том числе с применением стрелкового оружия и сигнальных ракет», — объяснил он. Развожаев подчеркнул, что в Севастополе обстановка спокойная.

1 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о воздушной тревоге в городе. Она продлилась почти час. За время тревоги в городе все службы и системы города привели в состояние боевой готовности. Также Развожаев сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны.