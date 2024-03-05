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21:35, 5 марта 2024Россия

Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе

Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой флота

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Громкие звуки, которые слышат жители в Севастополе, связаны с тренировкой флота. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки — это флот проводит тренировку по ППДО (противоподводно-диверсионному обеспечению — прим. «Ленты.ру»), в том числе с применением стрелкового оружия и сигнальных ракет», — объяснил он. Развожаев подчеркнул, что в Севастополе обстановка спокойная.

1 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о воздушной тревоге в городе. Она продлилась почти час. За время тревоги в городе все службы и системы города привели в состояние боевой готовности. Также Развожаев сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны.

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      Марина Совина
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